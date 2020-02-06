ضبط وإزالة 6 حظائر لبيع حليب الإبل بجدة

حامد العمري(صدى):

تم ضبط وازالة أربعة حظائر يقومون أصحابها ببيع حليب الإبل على الطرقات العامة في الطريق المؤدي الي بريمان شمال جدة ، بالاضافة الى حظيرتين بجنوب جدة قرب الاستاذ الرياضي من قبل اللجنة المكونة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة ، وامانة محافظة جدة ، وشرطة محافظة جدة ، وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، و بمشاركة الفرق الميدانيه من بلدية المليساء الفرعيه وادارة المسالخ واسواق النفع العام وادارة الوقاية الصحيه وادارة النظافة والمرادم .

وتأتي هذه الحملة استمرارا للجهود المبذوله للقضاء على ظاهرة منع بيع حليب الابل على الطرقات العامه حيث اوضح سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي ان اللجنة شاركت بكامل تجهيزتها للوقوف على المواقع ( بعدد ١٥ سيارة منها ديانة لحفظ الابل وشيول وقلاب وسيارتين ضاغطة ومكائن رش المبيدات الحشرية) وتمت إزالة الحضائر المخالفة و مصادرة الاواني والادوات المستخدمة في بيع الحليب و الرش والتطهير والتعقيم بالمبيدات الحشرية ،

وقد هربت العمالة التي تمارس بيع حليب الابل من احد الموقع، ،وانهت اللجنة اعمالها باعداد محضر بالواقعه ، وأخذ التعهدات والاقرارات على ملاك الابل بعدم تكرارها مستقبلا .

وشدد الغامدي على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، كما دعا المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات، وذلك عبر هاتف الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على رقم “8002470000” .

وطالب برفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وخصوصاً عن الظواهر وبعض العادات والممارسات التي قد يسبب بعضها ضرراً كبيراً لمستخدميها دون علمهم ، يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام أكثر ب 100 مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية .