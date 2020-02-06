«بن مساعد» لـ«سعاد الشمري»: «لا تدخليني في مشاكلك»

نايف السالم(صدى):

حاولت الكاتبة سعاد الشمري إقحام الأمير عبدالرحمن بن مساعد في أزمة جديدة امتنع الأخير عن التورط فيها.

وقال “بن مساعد” ردا على سعاد عبر “تويتر” :لله يسلمك لا تدخليني في مشاكلك.. ثم لم أفهم .. كيف ان لم أتدخل في الدفاع عنك في مشكلة لا أعرف تفاصيلها سيختطفون الوطن؟!!!

وتعود تفاصيل الحوار إلى تغريدة “الشمري” التي قالت فيها: “يا سمو الامير هنا ممن يتابعونك ويتوددون لك لتمرير أجنداتهم شلة احتكرت الوطنيه والدين هل يرضى سموكم ان تقام بعهد #محمدبنسلمان حملة تكفير وتخوين وتحريض مبنيه على فيديو مفبرك، تضمن كفر بواح وإساءة لرموز الدولة وإقحام حكام سابقين بدعم حسابات #قطر ..ظاهرها موجه ضدي والقصد رموز المرحله”.

وأكد “بن مساعد” على أنه غير مسؤول إلا عن نفسه وتصرفاته رافضًا الرد عليها