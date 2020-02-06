بالفيديو.. الجسمي يفتح النار على مها محمد بعد توسطها لمريم حسين

خالد الظفيري(صدى):

هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الفنانة الكويتية مها محمد عقب تضامنها مع الفنانة المغربية مريم حسين، التي حكم عليها بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن الإمارات بتهمة “هتك عرض بالرضا”.

وقال الجسمي، في مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بسناب شات: “ردي على هالممثلة الكويتية اللي بدأت تتباكى على بنت مريم حسين وسويت لنا هوليلة وقيلم.. طيب انتي زوجك أولى انك تتباكي على أولاده اللي هو بعد ما خلعته زوجته تارك ٣ أولاد كلهم دون العشر سنوات دون فلس وبدون سؤال”.

ولفت الجسمي: “هدول يا فنانة يا خليجية مو أولى إنك تسترين عنهم ماهو زوجك جنبك على فراشك.. لاتنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت ذلك”.

وأوضح الجسمي: “رسالتي للفنانة الكويتية مها محمد لا تتدخلي فيما لا يعنيكي حتى لا تلاقي ما لا يرضيكي.. لا تدخلي في حكم قضاء بلادي ما حدا بيدخل في قضاء بلادك.. مثل ما بنثق في القضاء الكويتي ثقي في القضاء الإماراتي.. من ارتكب حماقة وجرم يتحمل مابيجي”.