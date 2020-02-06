صحة بيشة تنفذ فرضية نقل حالتين مصابة بفايروس “كرونا ” المستجد

محمد بن طحيطح(صدى):

صرحت صحة بيشه ممثلة في ادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بصحة بيشه بالتعاون مع ادارة الصحة العامه وقطاع المدينه بصحة بيشه و مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة بتنفيذ تجربة طوارئ وهمية في مقر مركز صحي الروشن اليوم الخميس الموافق 12جمادى الثاني1441 هجريه وكانت التجربة عباره عن استقبال المركز الصحي حالتين اشتباه مرض (كورونا ) المستجد .. ونشير الي تفعيل بروتوكول مكافحة العدوى و بروتوكول النقل الاسعافي للامراض المعديه . وتم نقل الحالتين الى مستشفى الملك عبدالله وتفعيل البروتوكول المعتمد بالمستشفى في مثل هذه الحالات.

وقد تكللت التجربه بالنجاح ولله الحمد .وصحة بيشة تدعم برنامج الفرضيات والتجارب الوهمية التي تنفذها ادارة الطوارئ والنقل الاسعافي والتي تهدف وتهدف الى رفع الجاهزيه وتدريب العاملين على التعامل مع الحالات المعديه لا قدر الله.