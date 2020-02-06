شاهد.. مسّن بالخبر ينام في الشارع منذ عام

نايف السالم(صدى):

وثّقت مواطنة شابة، مقطع فيديو لمُواطن مسّن يعيش في الشارع على كورنيش الخبر.

وتحدث المواطن، بأنه يعيش كذلك منذ أكثر من عام دون أن يتواصل معه جمعيات خيرية، مؤكدًا أن رزقه على الله.

وتمنّت المواطنة، وصول صوتها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين «حفظهما الله» لمساعدة الرجل على توفير مسكن ومصدر رزق له.