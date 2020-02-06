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شاهد.. مسّن بالخبر ينام في الشارع منذ عام

شاهد.. مسّن بالخبر ينام في الشارع منذ عام
نايف السالم(صدى):

وثّقت مواطنة شابة، مقطع فيديو لمُواطن مسّن يعيش في الشارع على كورنيش الخبر.

وتحدث المواطن، بأنه يعيش كذلك منذ أكثر من عام دون أن يتواصل معه جمعيات خيرية، مؤكدًا أن رزقه على الله.

وتمنّت المواطنة، وصول صوتها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين «حفظهما الله» لمساعدة الرجل على توفير مسكن ومصدر رزق له.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 30 دقيقة

الشكوى لله اغناء بلد وافقر شعب
لكن الفرج قريب بحول الله

[ عدد التعليقات: 2637 ] نشر منذ 22 دقيقة

والله شيء غريب ب الخبر ولا احد تصدق عليه ولاساعده ؟!! werid ppl الخبر معروفة فيها اثرياء لاحصر لهم ، آه لو عندي فلوس بس أول من يساعده انا لكن الشكوى لله 💔🥺 الحال صعبة

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