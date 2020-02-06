نصراويون ينقلبون على حمدالله بعد التعادل: «انقلع» (فيديو)
أطلق جمهور النصر صافرات الاستهجان الغاضبة ضد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله عقب نهاية المباراة ضد الفتح.
وذهب اللاعب بعد نهاية المباراة مباشرة للجماهير؛ لمطالبتهم بتحية الجمهور إلا أنهم انقلبوا عليه بعد الأداء المخيب لآمالهم في المباراة .
وأنهى النصر المباراة بالتعادل الإيجابي أمام الفتح واقتنص الأصفر نقطة واحدة من المباراة ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الفتح إلى 11 نقطة في المركز الـ 15.
سالم مبارك القحطاني[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 17 دقيقة
شكرا
فهد[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 6 دقائق
رجع لوضعه الطبيعي
المليليح[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 3 دقائق
نفس جمهوركم يوم انقلب على الهلال كله مع مباراة اولسان الكوري يوم دقوكم اربعه صفر ونفسها انقلبوا على فريق الطواقي أمام ام صلال 😅😅😅😅😅😅
طيب جيب لقطات جمهوركم يوم انقلب على الطواقي بعد خمسة التعاون الموسم الماضي 😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅