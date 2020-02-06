نصراويون ينقلبون على حمدالله بعد التعادل: «انقلع» (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أطلق جمهور النصر صافرات الاستهجان الغاضبة ضد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله عقب نهاية المباراة ضد الفتح.

وذهب اللاعب بعد نهاية المباراة مباشرة للجماهير؛ لمطالبتهم بتحية الجمهور إلا أنهم انقلبوا عليه بعد الأداء المخيب لآمالهم في المباراة .

وأنهى النصر المباراة بالتعادل الإيجابي أمام الفتح واقتنص الأصفر نقطة واحدة من المباراة ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الفتح إلى 11 نقطة في المركز الـ 15.