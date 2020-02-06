مدرب الفتح: التعادل مرضي أمام الوصيف في ملعبه 

ماجد محمد(صدى):

علق مدرب الفتح البلجيكي يانيك فيريرا على تعادل فريقه أمام ضيفه النصر 1 – 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال فيريرا خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي مع النصر، قائلا:”خرجنا بنتيجة مرضية من أمام الوصيف في ملعبه، استحوذوا ولكن تمكنا من تسيير المباراة كما يجب”.

وكان عبدالرزاق حمدالله أحرز هدف النصر في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، فيما تعادل علي الحسن لفريق الفتح في الدقيقة 70.