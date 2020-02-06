بالصور الخطوط الجوية السعودية تعلن عن زي جديد لطاقم الضيافة

الرياض(صدى):

كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن الزي الرسمي الجديد الذي سيرتديه طاقم المقصورة على متن طائراتها ابتداءً من هذا العام.

وأكدت الشركة أنه سوف يتم تعميم الزي الجديد على كافة خطوط الشركة قبل منتصف 2021، على أن يتم تعميمه على الطواقم الأرضية أيضًا.

ويتميز الزي الجديد بظلال من اللون الأرجواني والبيج والذهبي والأزرق الملكي، كما تم إعادة تصميم ملحقات الزي؛ التي تتضمن شارات الأسماء وأزرار الكفة والأحزمة والقبعات والدبابيس والأحذية وحقائب السفر.