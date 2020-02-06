عبدالعزيز الدوسري: النصر كان يستطيع إنهاء المباراة بالشوط الأول (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

قال اللاعب عبدالعزيز الدوسري نجم النصر،اليوم الخميس، إن الفريق كان قادرًا على الفوز في المباراة .

وأضاف اللاعب عبر انتهاء المباراة ضد الفتح: “كنا نستطيع انهاء المباراة من الشوط الأول لصالحنا لكن سوء الحظ رافقنا ، ولم نستطع المحافظة على التقدم”.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفتح والنصر؛ واقتنص الأصفر نقطة واحدة من المباراة ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الفتح إلى 11 نقطة في المركز الـ 15.