ترامب بعد فشل عزله: حاولوا تدميري ..فألحقوا ضرراً كبيرًا بأمتنا

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على نتائج التصويت التى تمت يوم أمس بشأن عزله، حيث أكد أن المحاولات التى تمت ضده قام بها أشخاص غير شرفاء وفاسدين.

وأضاف، في تصريحات له، أن البعض حاول تدميره من خلال عزله، ألا أنهم ألحقوا ضرراً كبيرًا ببلاده، مؤكدًا أن الأسواق كانت ستنهار حال تم عزله.

ونوه بأن الديمقراطيون كانوا يدركون منذ اليوم الأول أنه برئ مما نسب إليه، إلا أنهم استمروا، مؤكدًا أن فشل عزله أكبر انتصار بالنسبة له ولحزبه.