الصنابير تضخ مشروبات كحولية متنوعة بدلا من المياه 

نيودلهي(صدى):

تفاجأ سكان في مدينة كيرالا الهندية بتدفق مزيج من البيرة وشراب الروم والبراندي من صنابير المياه.

وتفصيلا، أبلغ السكان المصدومون بالسلطات الهندية طلبا للمساعدة، فاتضح أن آبار المياه تلوثت عن طريق الخطأ، حيث تدفق السائل البني من صنابير المياه بالبناية الموجودة في جنوبي الهند.

وتبين أن 6000 لتر من مشروبات كحولية تمت مصادرتها قد دفنت في منطقة قريبة، حيث تسربت المشروبات التي وضعها المسؤولون في حفرة عبر التربة إلى بئر يمد سكان البناية التي تضم 18 شقة بالمياه.

ونفر السكان من الرائحة القوية ولم يشربوا من المياه، لكن الناس بقوا بدون مياه للشرب أو الاستحمام.