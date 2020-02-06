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بالفيديو.. شجار حاد بين غوستاف والغنام بعد التحام قوي

بالفيديو.. شجار حاد بين غوستاف والغنام بعد التحام قوي
طلال الغامدي(صدى):

وقع شجار ومشادة كلامية بين لاعب الفتح غوستاف، ولاعب النصر سلطان الغنام، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الدوري.

ووقع التحام بين اللاعبين في الدقيقة 76 من عمر المباراة انتهى بمشادة كلامية حادة بين اللاعبين.

وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين 1-1؛ حيث خرج النصر بنقطة واحدة من المباراة ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الفتح إلى 11 نقطة في المركز الـ15.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7061 ] نشر منذ 60 دقيقة

مبروك التعادل

[ عدد التعليقات: 3839 ] نشر منذ 39 دقيقة

مسكين شخبار الضغط ههههههههههههه

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