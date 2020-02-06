شاهد.. 7 دقائق لـ عبدالله المعيوف تُحير العالم

ماجد محمد(صدى):

تألق حارس مرمى نادي الهلال، عبدالله المعيوف، خلال مباراة فريقه أمس الأربعاء أمام الرائد، فأصبح الحارس الوحيد الذي تصدى لضربة جزاء وأحرز هدفًا في نفس المباراة.

وتحدثت تقارير عالمية، عن أداء «المعيوف» في المباراة التي انتهت بالفوز 3-1 لصالح الزعيم، إذ أشادت بأداء حارس عرين الهلال، ورصدت «صدى» أبرز تلك التقارير.

وكان موقع “ caughtoffside ” الإنجليزي الشهير الأبرز في الإشادة بـ «المعيوف»، إذ قال: «أصبح عبدالله المعيوف بطل الهلال في مباراة الدوري السعودي بالأمس أمام الرائد.. لقد قام بشيء لا يمكننا تذكر حدوثه من قبل».

وأضاف: «أظهر حارس الهلال موهبته الرائعة في إنقاذ ركلة جزاء الرائد في الدقيقة 89 من المباراة ليحافظ على النتيجة 2-1»، متابعًا: «لم تتوقف بطولات المعيوف عند هذا الحد، حيث عاد وسجل هدفا لفريقه الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 95».

كما نشر موقع cba24n الإسباني فيديو لـ المعيوف، معلقًا: « أمضى عبد الله المعيوف ليلة من المجد في المملكة، إذ قطع حارس مرمى الهلال، ركلة جزاء ثم سدد هدفاً في 12 خطوة فقط. كل ذلك في سبع دقائق».