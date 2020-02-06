«الجميح» تعرض دفع نصف السعر على سيارة كاديلاك

الرياض(صدى):

كشفت شركة الجميح للسيارات، عن تقديمها عروضًا على سيارة كاديلات بأسعار مغرية، إذ يُمكن شراء السيارة بـ 142.900 ريال.

وأوضحت الشركة أنه يمكن دفع 50% فقط من سعر السيارة ودفع 50% بعد سنتين، والمرابحة ستكون 0% والضمان يستمر لـ 5 سنوات مفتوح الكيلومترات.

وأكدت أن الأسعار قد تختلف حسب اللون والمواصفات، والعرض ساري على سيارات مختارة من موديلات 2019، 2020 وذلك حتى 30 مارس القادم أو حتى نفاذ الكمية.