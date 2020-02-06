«الجميح» تعرض دفع نصف السعر على سيارة كاديلاك
كشفت شركة الجميح للسيارات، عن تقديمها عروضًا على سيارة كاديلات بأسعار مغرية، إذ يُمكن شراء السيارة بـ 142.900 ريال.
وأوضحت الشركة أنه يمكن دفع 50% فقط من سعر السيارة ودفع 50% بعد سنتين، والمرابحة ستكون 0% والضمان يستمر لـ 5 سنوات مفتوح الكيلومترات.
وأكدت أن الأسعار قد تختلف حسب اللون والمواصفات، والعرض ساري على سيارات مختارة من موديلات 2019، 2020 وذلك حتى 30 مارس القادم أو حتى نفاذ الكمية.
محماس السادس[ عدد التعليقات: 690 ] نشر منذ 12 دقيقة
احذروها… كدلك اسوأ سياره بالعالم..كل شهر تصرف عليها عشتلاف صيانه واصلاحات واذا تبيعها بسعر التراب