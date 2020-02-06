تفاصيل القبض على آسيوي دهس طفلة بالرياض

علي القحطاني(صدى):

كشفت شرطة منطقة الرياض، تفاصيل القبض على مقيم آسيوي دهس طالبة في المرحلة الابتدائية أثناء نزولها من حافلتها المدرسية.

وشكلت الفرق الأمنية التابعة للبحث والتحري ومرور منطقة الرياض، فرق عمل، شرعت في تتبع كافة المواقع التي قد يلجأ إليها قائد المركبة للاختباء عن أعين رجال الأمن، لتنجح في التواصل إلى أحد الأحياء الشعبية حاول قائد المركبة الاختباء فيه، ليتم ضبطه، واتضح أنه من جنسية آسيوية، وتم تحريز المركبة التي كان يقودها.

في حين أكدت التحقيقات الأولية وفاة الطالبة التي تبلغ من العمر 7 أعوام، وتدرس في المرحلة الابتدائية وكانت إطارات المركبة الأمامية والخلفية قد عبرت على جسدها قبل فرار قائدها.