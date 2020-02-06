محمد صلاح السابع وميسي الـ 203 في قائمة المرصد العالمي للكرة

وكالات(صدى):

شهدت قائمة أفضل اللاعبين لهذا الموسم التي نشرها المرصد العالمي لكرة القدم، تراجع محمد صلاح واحتلاله المركز السابع، بينما تغيب النجمين ميسي ورونالدو عن الـ 10 الأوائل

وكشف المرصد العالمي لكرة القدم CIES عن ترتيب لأفضل اللاعبين هذا الموسم اعتمادًا على مشاركتهم برفقة فرقهم وثبات مستواهم وما يقدمونه على أرض الملعب وفاعليتهم أمام المرمى .

وتصدر القائمة النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو مهاجم بروسيا دورتموند، وفي المركز الثاني جاء زميله في فريق بروسيا دورتموند، البلجيكي أكسيل فيتسل، ثم الفرنسي بنيامين بافارد مدافع بايرن ميونخ الألماني الذي حل ثالثًا.

وحل الإسباني تياغو ألكانترا لاعب وسط بايرن ميونخ رابعًا، والحارس البرازيلي أليسون باكير لاعب ليفربول خامسًا، ومواطنه كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد سادسًا.

وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في المركز السابع برصيد 95 نقطة متقدمًا على الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الثامن وثنائي بايرن ميونخ النمساوي دافيد ألابا، والألماني جيروم بواتينغ.

ولم يتواجد ضمن العشرة الأوائل ميسي ورونالدو، حيث حل النجم الأرجنتيني مهاجم برشلونة متأخرًا للمركز 203 برصيد 78 نقطة رغم دوره الكبير في برشلونة، لكنه أدى في الإحصاءات ثمن تراجع فريقه هذا الموسم، خاصة خارج ملعبه الكامب.

واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس المركز الـ 32 في الترتيب برصيد 8،88 نقطة رغم كونه ثاني هدافي الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفًا، ودوره الكبير في فريقه.