مؤسسة النقد تعلن عن فرص توظيف لكلا الجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن فتح باب التوظيف لكلا الجنسين في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية (Investment Immersion Program) من خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في تخصصات المالية والمحاسبة والإحصاء والاقتصاد والهندسة.

وأوضحت المؤسسة متطلبات التقديم وهى كالتالى:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو الهندسة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جداً فأعلى أو ما يعادله.

3- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5-ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 عاماً لخريجي البكالوريوس، و29 عاماً لخريجي الماجستير.

6- اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.

ونوهت بأن التقديم متاح حتى 20 فبراير الحالى من خلال الرابط التالى : أضغط هنا