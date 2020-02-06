الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يزور المملكة

وكالات(صدى):

يستعد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لزيارة المملكة، السبت المقبل، بعد مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

وكان وزير خارجية المملكة فيصل بن فرحان قد سلم خلال زيارة يقوم بها حاليًا إلى الجزائر، دعوة للرئيس تبون لزيارة المملكة.

وقال وزير الخارجية على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تشرفت اليوم بنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من سيدي الملك سلمان لزيارة المملكة.”

وأضاف الوزير: “سعيد بزيارة الجزائر التي تربطها بالمملكة علاقات وثيقة وراسخة انطلقت منذ أيام حرب الاستقلال في الجزائر ولازالت -ولله الحمد- تزداد عمقًا ورسوخًا بتوجيه من قادتنا؛ خدمة لمصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين، وارتقاءً بتطلعات أمتينا العربية والإسلامية.”