وظيفة إدارية شاغرة في هيئة الأوقاف بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن وجود وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي تأكيد وتحسين الجودة في أعمال المراجعة الداخلية).

واشترطت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال، إدارة عامة)، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الأعمال، كما يفضّل وجود شهادة مهنية، مثل (الزمالة الأمريكية للمراجعة الداخلية CIA).

وأوضحت أن التقديم متاح بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2020/02/06م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ولمعرفة تفاصيل أكثر يرجي الدخول على الرابط الآتي: هنا