تعارف على الفيس بوك ينتهى بهتك عرض فتاة قاصر

مسقط(صدى):

انتهت حالة تعارف على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بين شاب وفتاة تبلغ من العمر 14 بنتيجة مأسوية، حيث قام الشاب بأغواء الفتاة بحجة الزواج وهتك عرضها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الشاب أقنع الفتاة بمغادرة مدرستها، ومقابلته بإحدى الشقق بعمان، بحجة الزواج منها.

وأوضحت التحريات أن الشاب طلب من الفتاة أن تجلب معها أموال ومصوغات، وأن الفتاة اتبعت الفتاة تعليماته إلى أن انتهى الوضع بهتك عرضها، والحكم على الشاب غيابيا بالأشغال المؤقتة 6 سنوات.