بالفيديو.. استشاري جلدية يحذر من غسل جسد الفتاة المولودة بدم الوطواط

القاهرة(صدى):

أكد الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، أن غسل جسد الفتاة المولودة بدم الوطواط ينقل الميكروبات للجسم.

ودعا الناظر خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، الأمهات لأخذ الحذر من غسل جسد الفتاة المولودة بدم الوطواط لما يشكله من خطورة على صحة الطفل.

وناشد الناظر الأمهات في القرى بالتوقف عن تلك العادة نهائيًا، لأنها مجرد خرافات متوارثة، محذرا كل الأمهات من وضع جاز على شعر الرأس حتى ينبت بغزارة، قائلا:” ده محروقات ومينفعش”.