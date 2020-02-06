بالفيديو.. تفاصيل مثيرة عن المواطن الأبكم الذي نطق فجأة بعد 58 عاما

عادل الحربي(صدى):

روى المواطن “الأبكم الأصم” الذي نطق فجأة تفاصيل مثيرة عن استعادته حاستي السمع والنطق بعد 58 عاما من فقدهما أثناء أدائه صلاة الفجر.

وقال المواطن الأبكم الذي يدعى جمال الشهري خلال حواره ببرنامج “سيدتي”:” شعرت بارتفاع درجة حرارتي وجفاف في الحلق عندما كان عمري عامين”، لافتا:” وجدت صعوبة في النطق ثم انتقلت للمستشفى لمدة شهر وبعدها فقدت النطق تماما”.

وأشار الشهري:” الخميس الماضي في الساعة 2 صباحا شعرت بحرارة مرتفعة وألم وفجأة، ثم أحسيت ببرودة ورعشة الساعة 4 في صلاة الفجر”، مبينا:”أديت صلاة الفجر بخشوع بالمسجد ثم صليت وكان فكري مشوش و عندما كان يقرأ المؤذن قرأت ورائه ووقتها استعادت النطق وأنبهرت جدا”.

وأوضح الشهري أن أول شيئ فعله بعد استعادة السمع والنطق هو اتصاله بوالدته التي أخبرها بأنه استعادة النطق، لافتا إلي أن والدته بكت من الفرحة.