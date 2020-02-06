صور تكشف مميزات بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021

برلين(صدى):

أظهرت صور كاشفة جديدة مقدمة وخلفية بي ام دبليو الفئة الرابعة 2021، حيث أن الشبك الأمامي ضخم والذي قامت مرسيدس بالسخرية منه علناً بينما أصدرت بي ام دبليو تصريحات تؤكد على تمسكها به.

مع ذلك توجد بعض الاختلافات بين الموديل الاختباري والإنتاجي، مثل النمط الشبكي المختلف وتغييرات خفيفة أخرى في التصميم، حيث يبدو وكأنه النسخة المكبرة لشبك “وجه النمر” الشهير لكيا.

وستتوفر الفئة الرابعة بعدد من المحركات مثل محرك توربو 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 255 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر، مع محرك آخر توربو 3.0 لتر بستة سلندر بقوة 382 حصان وعزم دوران 500 نيوتن.متر.

وسنرى نسخة M4 جديدة كليا بمحرك تيربو مزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 473 حصان وعزم دوران 599 نيوتن.متر، بالإضافة إلى نسخة Competition الأعلى في المجال بقوة 503 حصان وعزم دوران 599 نيوتن.متر.