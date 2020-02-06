امرأة تقتل زوجها بالسم وتوثق لحظات احتضاره «فيديو»

بيروت(صدى):

أقدمت امرأة لبنانية على قتل زوجها السوري بالاتفاق مع عشيقها، عبر دس السم له في الطعام، وتوثيق لحظات احتضاره وتصويره مقطع فيديو.

ولم تكتف الزوجة بذلك؛ بل قامت بتصويره وهو يحتضر ويوصي أولاده بالانتباه لأنفسهم، ومن بعدها تم قتل الشاب بالحجارة.

وعثرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني على جثة العكاري داخل منزله في منطقة الناعمة، مصاباً بضربة على رأسه بحجر كبير الحجم بالقرب منه.

وأثبتت التحقيقات أن الزوجة وعشيقها الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، قد خططا للجريمة، حيث تم إلقاء القبض على الزوجة ثم على عشيقها، الذي كان في طرابلس، بعد يومين من وقوع الجريمة، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات.