الإجراء المتبع حال لم يُضبط على الصادر بحقه أمر قبض

فهد القزيز(صدى):

يتسائل أحيانًا المدعين عن الإجراء المتبع حال صدر أمر قبض على أحدهم، دون أن يُقبض عليه فعلًا، إذ قد تستمر مدة عدم القبض لشهور رغم كونه في موقع معلوم.

ويمكن للمدعي أن يرفع طلب مداهمة لنفس الدائرة ولها السلطة التقديرية في إصدار أمر مداهمة المنزل والقبض على المنفذ ضده الأمر.

ويمكن الاستعانة بمواد نظام التنفيذ في نموذج الطلب الذي سيتم رفعه، إذ جاء في المادة 3: يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار .