بالفيديو.. موقع شهير ومرخص يبيع طفلة تحت عنوان «بنات للبيع»

تونس(صدى):

أثار موقع شهير للتجارة الإلكترونية الغضب في تونس؛ بعد أن نشر إعلان بيع طفلة؛ حيث طالب المواطنون بفتح تحقيق في الملف ومحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وهاجم المواطنون الموقع وهو موقع tayara التجاري، حيث تضمن الإعلان صورة طفلة لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، وتحديد سعر شرائها بـ 3500 دينار تونسي (حوالي 1200 دولار)، تحت عنوان “بنات للبيع”

وطالب رئيس منظمة أمن شباب تونس، أيمن القاطري، بضرورة الإسراع بفتح تحقيق في الملف ومحاسبة من نشر الإعلان.