مراهقون يوثقون لحظة اغتصابهم لطفلة بـ«فيديو مباشر»

متابعات ـ أميرة خالد(صدى):

أقدم 4 مراهقين في تونس على اغتصاب طفلة حيث اختطفوا الضحية من أمام منزلها واصطحبوها تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتناوبوا على اغتصابها، حيث قاموا بتوثيق جريمتهم في مقطع فيديو، وبثه على صفحات فيسبوك.

وقالت الفتاة، إن المتورطين ابتزوها واستغلوا الفيديو لصالحهم، لكنها قررت مواجهتهم والتوجه إلى مركز الحرس الوطني في السرس الجنوبية، طالبة الحماية.

وأثبتت التحقيقات أن المراهقين تعاطوا مواد مخدرة، وأجبروا الضحية على تناول قرص مخدر حتى يتسنى لهم تنفيذ جريمتهم.