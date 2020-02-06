شاهد .. سجن الدمام يطرح برامج لتنمية المهارات البدنية والعقلية للنزلاء

نايف السالم(صدى):

قامت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بزيارة تفقدية لسجن المباحث العامة في الدمام، حيث وجه الأعضاء عددًا من الأسئلة المتعلقة بحقوق السجين قبل واجباته.

وشملت جولة اللجنة الإطلاع على البرامج التى يقدم السجن للنزلاء، ومنها برنامج إدارة الوقت الذى يهتم بالمهارات العقلية والبدنية للسجين.

وأكد أعضاء اللجنة أن ما شاهدوه في السجن يعد من الانجازات الحضارية، مشيرين إلى أن السجن لا يهتم بالتأهيل فقط، وإنما يراعى النواحى الإنسانية وحقوق الإنسان للسجين.

وأضاف الأعضاء أن البرامج المطروحة في السجن خير دليل على اهتمام المملكة بإصلاح المواطن.