شركة المياه الوطنية تطرح وظائف شاغرة للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة المياه الوطنية وظائف شاغرة للرجال والنساء بمسمى أخصائي إحصاء، للعمل بالشركة في جدة.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الإحصاء.

كما اشترطت على المتقدم ألا يكون على رأس العمل سواء في القطاع الخاص أو العام، وأن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أى وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وذكرت أن التقديم متاح الآن وحتى 6 إبريل المقبل من خلال الرابط التالى : أضغط هنا