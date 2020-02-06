آخر تطورات قضية الأم الخائنة التي مارست الرذيلة مع طفلها

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية حكما بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ للأم الخائنة التي مارست الرذيلة مع طفلها، بالإضافة إلي إلزامها بدفع المصاريف.

وتعود حيثيات القضية عندما تعرفت الزوجة الخائنة على عشيقها الذي تبادلت معه الأحاديث والمكالمات الجنسية، حتي مارست الرذيلة معه.

واستندت المحكمة لبعض الأدلة التي قدمها الزوج لإثبات خيانة زوجته من خلال تطبيقي “واتس اب” و”لاين”، حيث اتضح أن الزوجة الخائنة وعشيقها تبادلا الصور والعبارات الجنسية، الأمر الذي ورطها في قضية زنا.

وتكشفت مفاجأة غير متوقعة خلال جلسة المحكمة، وهي ظهور مقاطع فيديو جمعت بالمتهمة بابنها، ذو الـ6 أعوام، كانت تحرضه من خلالها على ممارسة الجنس معها.