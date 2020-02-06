أبوظبي(صدى):

كشف محققون أسرار جديدة عن الطائرة الإماراتية المحطمة في 2016، حيث كان قائدي طائرة الركاب لدى محاولتها العدول عن الهبوط في دبي، لم يلاحظا أن إعدادات محركاتها كانت منخفضة للغاية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إن الطيارين حاولا التخلي عن عملية الهبوط بعدما كانت الإطارات الرئيسية قد لامست الأرض بالفعل، وهو ما منع الاستفادة من قوة المحرك الكاملة.

وأوصت الهيئة بتعزيز تدريب طياريها على مثل تلك المواقف، كما أوصت “بوينغ” بتعزيز “نظام تنبيه الطاقم وكتيب الإرشادات للتعامل معها”.

ويذكر أنه تم إجلاء كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 300 شخص دون أن يصابوا بأذى، لكن رجل إطفاء لقي مصرعه وهو يكافح ألسنة اللهب التي شبت في الطائرة من طراز بوينغ 777-300 في رحلة قادمة من الهند.