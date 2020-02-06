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أسباب ضعف سحب محرك السيارة 

أسباب ضعف سحب محرك السيارة 
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير من قائدي السيارات من مشكلة ضعف سحب محرك المركبة، ولذلك نستعرض أهم أسباب ضعف السحب.

أولا.. ناقل الحركة: يعتبر ناقل الحركة أو الفتيس من أهم أسباب ضعف السحب، وذلك في حالة تلف الديسك والأسطوانة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المحرك.

ثانيا.. الرشاشات: تعتبر المسؤولة عن ضخ البنزين بكميات معينة في غرفة الاحتراق للاختلاط مع الهواء بنسب معينة، وفي حالة التلف يضخ الرشاش كميات أقل من المنسوب الطبيعي.

ثالثا.. حساس الأوكسجين: يعد المسؤول عن مزج الهواء والبنزين بكميات معينة والمسؤول عن ضعف سحب السيارة.

رابعا.. فلتر الهواء : يؤدي انسداد فلتر الهواء إلى ضعف سحب السيارة، ويجب تنظيفه باستمرار وتغيبره بعد قطع مسافة في حدود من 20 إلى 25 ألف كيلومتر.

خامسا.. بوابة الثروتل: تسمى بوابة الهواء ويجب تنظيفها من وقت إلى آخر لأنها من العوامل المؤثرة على سحب السيارة.

سادسا.. شمعات الأحتراق: يجب تغيير البوجيهات والأسلاك الموصلة كل 40 ألف كيلومتر، بسبب تكوين طبقة كربونية بالبوجيهات وبالأسلاك الموصلة بعد فترة مما يؤدى إلى ضعف الشرارة الناتجة منها.

سابعا.. البنزين: يجب عمل دورات تنظيف باستخدام منظفات دورة البنزين وأيضا الأوكتان مع البنزين كل فترة زمنية قصيرة مع الحرص علي تغيير فلتر البنزين في مواعيده.


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