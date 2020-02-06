رياح وسحب رعدية ممطرة على 9مناطق بالمملكة غدًا

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد، عن توقعهاتها لحالة الطقس، غدًا الجمعة، مُحذرة من تقلبات جوية على بعض المناطق.

وتوقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،حائل و القصيم .

وتوقعت تكون سماء غائمة جزئياً الى غائمة مع فرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان عسير الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية .

وأشارت إلى تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية .