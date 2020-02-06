ستيني يغتصب طفلتين بعد محاولة مع امرأة

مليكة فؤاد(صدى):

أقدم رجل ستيني في المغرب على هتك عرض تلميذتين، حيث سبق له أن هجم على مسكن امرأة ليلاً وحاول اغتصابها وتم حبسه بسبب ذلك.

وقالت الطفلة إنها كانت عائدة إلى منزل والديها رفقة صديقتها في الدراسة، عندما دعاهما المتهم للدخول إلى منزله، وطلب منها الانبطاح على بطنها، ثم أزال سروالها وتمدد فوقها وهتك عرضها، قبل أن يكرر الأمر نفسه مع زميلتها.

فيما اعترفت زوجته، بأنها ضبطته متلبسًا بهتك عرض الطفلتين وأنه سبق له أن هجم على مسكن امرأة ليلاً وحاول اغتصابها وتم حبسه.