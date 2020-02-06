أخصائي تغذية : شخير شريك النوم يسبب أمراض لمن يسمعه

أميرة خالد(صدى):

حذر أخصائي التغذية، روب هوبسون، من مخاطر الشخير الذى يصدره الشخص أثنا نومه على شريكه فى النوم.

وأوضح أخصائى أن شخير شريك النوم، سواء كان الزوج أو الزوجة أو أحد أفراد العائلة، يؤثر على جودة النوم، مضيفا أن قلة النوم تؤدى إلى زيادة إحتمالية إصابة الفرد بمرض السكر، نظرًا لكون قلة النوم تؤدى إلى بطئ معالجة الجسم للجلوكوز.

وأشارت دراسات إلى أن هناك أمراض أخرى تنتج عن قلة النوم ومنها ارتفاع ضغط الدم، وفقدان المرء لتركيزه وشعوره بالإنزعاج، وأحيانا يصاب الفرد بالإكتئاب.

ونوهت الدراسات بأن النوم أقل من 6 ساعات يوميًا يؤدي إلى زيادة وزن الأنسان، موضحة أن الحرمان من النوم يعمل على زيادة إفراز الأنسولين بعد تناول الطعام، ما قد ينمي تخزين الدهون وزيادة الوزن.