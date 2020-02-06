مشجع لـ «ليفربول» يضع رئيس شركة «نايكي» في موقف محرج

وكالات(صدى):

أحرج مشجع لنادي ليفربول رئيس شركة نايكي؛ الذي هاجم تصميمات الشركة للأندية التي تنتج لها.

وقال المشجع عبر “تويتر”: «لماذا قميص منتخب نيجيريا أفضل بمليار مرة من قمصان الأندية التي تنتجها الشركة؟».

ورد هايدي بورغيت، المدير التنفيذي لشركة الملابس العالمية، حيث علق قائلاً: «لدينا 65 تصميمًا مختلفًا لقميص ليفربول الجديد، حيث سيكون بشكل مغاير تمامًا عن التصميمات التقليدية».

ويترقب مشجعو ليفربول أن تكون قمصان الفريق لديها طابعها الخاص والمميز؛ ليدل على تاريخ النادي وماضيه المليء بالإنجازات.