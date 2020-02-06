محكمة في جدة تلزم منشأة بتسليم موظف مفصول مليون ريال

نايف السالم(صدى):

كشفت إحصائية جديدة أن عدد القضايا العمالية الواردة للمحاكم والدوائر العمالية خلال شهر ربيع الآخر لعام 1441 بلغت 5398 قضية.

وأشارت الإحصائية إلي مجموعة من الأحكام العمالية، ومنها إلزام منشأة في الرياض بتسليم موظف مليون ريال مستحقات خدمته عقب فصله.

وأوضحت الإحصائية أن المحكمة العمالية في جدة أنصفت موظفة ومنحتها حقوقها المالية، بالإضافة إلي إلزام شركة بتسليمها شهادة خبرة وبدلات إجارات متأخرة وأعياد.

ومن بين الأحكام العمالية أيضا حصل مواطن على 25 ألف ريال من شركة عبارة عن مستحقات وظيفية ومستحقات خارج أوقات دوام.