استقالة وزير اسكتلندي إثر فضيحة جنسية له مع مراهق

إدنبرة(صدى):

قدّم وزير المالية الاسكتلندي ديريك ماكاي، استقالته بعد فضيحة نشر مئات الرسائل الجنسية له مع مراهق فىي سن 16 عاما، قبل ساعات من إعلان مشروع الميزانية للعام القادم.

وكان ماكاي، قد أعلن بعد طلاقه من زوجته عام 2013، أنه مثلي الجنس، وبيّنت تقارير أنه بعث إلى المراهق بـ260 رسالة عبر مواقع التواصل المختلفة منذ أغسطس الماضي.

وأعرب الوزير عن إعجابه بالمراهق وأن يريد مقابلته، ليرتاب في الأمر ويُدخل والدته في الموضوع، والتي أعلنت على الملأ عن الرسائل.

من جانبه، أوضح الوزير في بيان الاستقالة اليوم الخميس، أن تصرفاته كانت «حمقاء» وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عنها، وقدم اعتذاره إلى المراهق وعائلته.