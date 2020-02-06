شمول الصداقة

دعت السُّنّة المشرفة إلى طلاقة الوجه والترويح عن النفس، وطيب الكلام والبشرى، وجاء ذلك في أحاديث عدة: فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق)، وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة)، ونتعلم من ذلك:

استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء؛ لإيجاد المودة والمحبة بين المؤمنين، قال تعالى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ}(88) سورة الحجر، وأن إلانة الكلام للمخاطب في غير إثم أو شر صدقة، وأن التبسم في وجه المسلم صدقة أيضاً، وهذا يدل على شمول الصدقة لأنواع الخير بما فيها التبسم والبشرى وطلاقة الوجه، وإن كانت الصدقة تغلب في المال.

ولم يكن النبي – صلى الله عليه وسلم – في يوم من الأيام عابس الوجه، ولا مقطب الجبين، مكفهر الوجه، بل كان عليه الصلاة والسلام طلق الوجه مبتسماً، وقد حضّ صلى الله عليه وسلم على ترويح القلوب والنفوس، فروي عنه أنه قال: (روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلّت عميت)، وكان صلى الله عليه وسلم يمزح مزاحاً راقياً، ولكنه لا يقول إلا الحق، ولهذا نجد الفكاهة المروية عنه كلها من الكناية أو التورية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني لأمزح، ولا أقول إلا الحق).

وقد اشتهر عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – فكاهات رقيقة جميلة رائعة: فقد جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله احملني على بعير، فقال: (بل نحملك على ولد ناقة) فقالت: ما أصنع به؟، إنه لا يحملني!! فقال صلى الله عليه وسلم: (ما من بعير إلا هو ولد الناقة).

وكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التسامح والتصالح فيقول: (إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم).. فما بال أقوام تكون وجوههم عابسة وهذه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هم من هذا الخُلُق الكريم وهو قدوتنا التي يجب أن نقتدي بها؟.