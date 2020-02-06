وكالات(صدى):

كشف خبراء تكنولوجيا المعلومات عن طريقة عمل نسخة احتياطية للآيفون على الحواسيب.

وأوضح الخبراء:” يتعين على أصحاب أجهزة ماك المزودة بنظام Catalina 10.15، فتح برنامج Finder أو فتح برنامج iTunes على أجهزة ماك المزودة بنظام Mojave 10.14 أو الإصدارات الأقدم أو حواسيب ويندوز، وبعد ذلك يتم البحث عن الجهاز المعني بواسطة برنامج Finder أو في برنامج iTunes”.

ولفت الخبراء:” عند العثور على هاتف آيفون المراد إجراء نسخ احتياطي لبياناته، يتعين على المستخدم تحديد خيار النسخ الاحتياطي «Backups» تحت قائمة «General» ثم تفعيل بند «النسخ الاحتياطي لجميع بيانات آيفون على جهاز ماك Back up all of the data on your iPhone to this Mac»، مع ضرورة التأشير على بند «تشفير النسخ الاحتياطي المحلي Encrypt local Backup» مع تعيين كلمة مرور آمنة”.

ودعا الخبراء المستخدم للاحتفاظ بكلمة المرور في مكان آمن؛ لأنه في حالة فقدانها لن تكون هناك أي إمكانية لاستعادة البيانات.