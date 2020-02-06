«العنزي» يكشف تفاصيل انقاذه لسوداني من الاختطاف والإحاطة بعصابة أثيوبية

علي القحطاني(صدى):

كشف وكيل رقيب أنور حميد العنزي بالحرس الوطني، تفاصيل الإطاحة بعصابة أثيوبية حاولوا اختطاف مقيم من الجالية السودانية.

وقال العنزي: أثناء دخولي الحي وخلف السوق الشعبي شاهدت سيارة كُتب عليها هجرة، وكان هناك رجل مرمي خارجها، والسيارة تحاول السير بسرعة، فتوجهت مباشرة إلى السيارة.

وأضاف: “قمت بإنقاذ الرجل فوراً، حيث كان مُغطى بالدماء وتعرض للضرب، وتبين من كلامه أنه من الجالية السودانية، وأخبرني أنه تعرض للضرب وسرقة جوازه وأمواله، وكان المعتدون 3 أشخاص من الجنسية الأثيوبية.

وتابع : اتصلت على الجهات الأمنية التي كانت سريعة جداً بالمباشرة وتوجيه فرقة للعنوان، حيث قامت الجهات الأمنية بمحاصرة المكان، ونزلت أنا معهم وقمنا بإمساكهم”.

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