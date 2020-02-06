تركيا توهم المرتزقة السوريين بمحاربة الروس في ليبيا مقابل 2000 دولار

أنقرة(صدى):

ينقل النظام التركي، المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب مليشيا مسلحة ضد الجيش الوطني الليبي التابع للجنرال خليفة حفتر.

وتوهم تركيا، المرتزقة السوريين بأنهم سيقاتلون الجنود الروس في طرابلس وليس الليبيين، كما تدفع رواتب لهؤلاء المرتزقة تصل إلى 2000 دولار.

وكشف تحقيق استقصائي، أحد عناصر القوات السورية الموالية لتركيا في عفرين وهو يؤكد أن القوات التركية تلجأ إلى الأكاذيب لإبقاء السوريين الذين يقاتلون في ليبيا راضين ومتحمسين.

وردّ الرجل، عندما سئل عن حفتر، قائلًا: «حفتر يكره الشعب السني» وعندما أُبلغ أن حفتر، مثل الغالبية العظمى من الليبيين، سني، أضاف: «أعني أنه يكره السنة. إنه سني بالاسم فقط».

وتبيع تركيا الوهم لهؤلاء المرتزقة، بأنها ستمنح الجنسية التركية لأي مسلح يبقى في ليبيا لمدة ستة أشهر، إلا أن تركيا واجهت مشاكل في تجنيد أكبر عدد ممكن من المرتزقة السوريين كما يحلو لها، وكشف أحد المرتزقين بأنهم يسمحوا لهم بتدخين الحشيش.

ووفقًا لتحقيق «إنفستغايتف جورنال»، فقد أبلغت القوات التركية الأسبوع الماضي فصائل اللواء التاسع التابع للجيش السوري الحر المتمركزة في نقاط في جميع أنحاء ريف حلب الجنوبي أنها ستترك من دون دعم تركي، لصد هجمات النظام السوري وحليفه الروسي، وعندما هددوا بوقف مد مقاتليهم للانضمام في ليبيا، هددوا بالتوقف عن دفع الرواتب.