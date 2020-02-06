الاتحاد الآسيوي يغازل الأهلي: «شغف متجدد»

ماجد محمد(صدى):

سلط الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي الضوء على مشاركة النادي الأهلي في النسخة المنتظرة من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الموقع إن الأهلي كاد أن يفوز باللقب الآسيوي في مناسبتين سابقتين، لكنه خسر اللقب في المباراة النهائية، لذلك فإن الشغف يتجدد هذه المرة والحلم يعود من أجل محاولة ثالثة.

وأضاف التقرير:« لم يكن تاريخ العاشر من شهر نوفمبر عام 2012 عادياً في تاريخ النادي الأهلي حيث الموعد المنتظر المتمثل بنهائي دوري أبطال آسيا الذي جمعه بفريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، لكن الأخير حول الأحلام الوردية بالتتويج إلى حسرة حينما حرم الفريق السعودي من إنجازه الأول تاريخياً بعد أن حسم نتيجة اللقاء بثلاثية نظيفة».