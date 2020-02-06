إثبات الاستقلالية في حساب المواطن يكفي بمستند واحد

نايف السالم(صدى):

قال برنامج حساب المواطن، إنه لإثبات الاستقلالية لا يلزم إرفاق أكثر من مستند، ويكتفى بمستند واحد فقط.

وغرد حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر موقع تويتر، ردًّا على سؤال أحد الطلبة: «لا يلزمك إرفاق أكثر من مستند لإثبات الاستقلالية، ويكتفى بإرفاق مستند واحد باسم المتقدم بالطلب».

وأوضح الحساب أن «السجل الاكاديمي وفاتورة الكهرباء ليسا من المستندات المطلوبة. وإذا كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية، وهي (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسمك، وإذا لم تتوافر يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة».