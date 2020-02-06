موعد عودة العويس لتدريبات الأهلي بعد إصابته الخطيرة 

نواف السالم(صدى):

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي إن الحارس محمد العويس يحتاج إلى نحو أسبوعين للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح المصدر أن العويس سيكون مضطرا لارتداء قناع الوجه الذي سبق أن ارتداه مع الشباب، لافتا إلي تحسن حالة اللاعب ولكنهم لن يتعجلوا عودته للمشاركة، خاصة أن العملية الجراحية التي أجراها في منطقة حساسة.

وكان العويس أصيب في الوجه أثناء لقاء فريقه أمام الفيصلي في الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي دفعته لإجراء عملية جراحية لتثبيت كسر عظمة الوجه.