محارب شجاع ينقذ ملاحا من الموت بعد بلع لسانه في رالي حائل

طلال الغامدي(صدى):

أنقذ المتسابق فرحان المحارب المشارك في منافسات رالي حائل، حياة الملاح محمد عناب من الموت، عقب بلع الأخير اللسان إثر تعرضه لضربة من معول حديدي خلال رفع سيارة سائقه ماجد الأملح.

وتعود الواقعة عندما استطاع فرحان المحارب إنقاذ حياة الملاح محمد عناب بعدما تدخل سريعًا لمنعه من الاختناق.

وعلى الفور، حضر رجال الإسعاف الذين نقلوه إلى المستشفى بطائرة مروحية للاطمئنان عليه ووضعه قيد الملاحظة الطبية، استبعد المتسابق ماجد الأملح من رالي حائل بعدما استكمل المرحلة الأولى من الرالي دون ملاح معه على متن السيارة.