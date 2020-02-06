متحدث أمن الدولة يكشف عن 4 مهددات للوطن

نايف السالم(صدى):

أكد اللواء المهندس بسام بن زكي عطية المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، على ضرورة الوعي الفكري ومحاربة مهددات الأمن الوطني.

وأشار إلى أن مهددات الأمن الوطني تشمل الأفكار الدخيلة والفساد والمخدرات والإشاعات المغرضة، موضحًا أن الإعلام شريك مهم، كونه ينقل الصورة التوعوية الصحيحة.

كما شدد على مفاهيم الأمن الوطني وطرق اكتشاف المهددات، وكيفية تغيير فكر من يقوم عليها عن طريق التثقيف والتوعية والنصح، وذلك خلال محاضرة توعوية لطلاب وطالبات جامعة الملك فيصل بالأحساء.