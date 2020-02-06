النيابة: لا يجوز إيقاف المتهم الحاضر حال تلبُّسه أكثر من 24 ساعة

عادل الحربي(صدى):

أوضحت النيابة العامة، أن حالة التلبّس بالجريمة تجاه متهمٍ حاضر، تنهض في حقه علامات خارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضعه في نطاق الاتهام، تجيز لرجل الضبط الجنائي القبض عليه ويجب أن يُسمع أقواله فوراً في هذه الحال.

وتشمل مهام رجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة، الآتي: القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه على أن يحرر محضرًا بذلك وأن يبادر بإبلاغ النيابة العامة فورًا.

وأشارت إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق فإذا لم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره وأن يُبين ذلك في المحضر.