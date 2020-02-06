الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم توقع عقد اتفاقية تعاون مع فريق نخبة وطن التطوعي

ريم عبدالعزيز(صدى):

استمراراً وتعزيزاً وتتويجاً لجهود الجمعية في سبيل خدمة الوطن وتطوير العمل التطوعي ، فقد تم توقيع عقد اتفاقية تعاون بين الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ويمثلها الدكتور عثمان بن عبدالعزيز ال عثمان رئيس مجلس الإدارةمع فريق نخبة وطن التطوعي ويمثله قائد الفريق الأستاذ حسن أحمد الظافري بحضور الشيخ ناصر الخرعان والأمين العام للجمعية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الجريد والمدير التنفذى الأستاذة فردوس جبريل ابوالقاسم

والأستاذ سعود بن عدوان سفير صعوبات التعلم.

وقد أعرب آل عثمان عن شكره وسعادته بهذا التعاون و المشاركة في الرسالة التربوية التي تقوم بها الجمعية.

وقال بأننا نعد-إن شاءالله تعالى- بأن يكون التعاون بين الجمعية وفريق نخبةوطن التطوعي دائماً في سباق لرقي وازدهار جميع الخدمات المجانية في وطننا الغالي، في ظل حكومتنا الرشيدة، رعاها الله تعالى، وأضاف آل عثمان بأننا سنبذل قصارى الجهود فى أداء مهمتنا على الوجه المطلوب ابتغاء رضى الله، سبحانه ولكسب ثقة محبي الخير للعمل الخيري والإنساني.والمساهمة في تحقيق رؤية الوطن ٢٠٣٠ .

وثمن آل عثمان الجهود الموفقة التي يقدمها الأستاذ حسن أحمد الظافرى وجميع منسوبي ومنسوبات فريق نخبة وطن التطوعي.

كما أعرب الأستاذ حسن أحمد الظافرى عن سعادته بالتوقيع مع الجمعيةمشيرا بأن هذا التعاون سيضافر الجهود و يمكن العمل التطوعي من تحقيق أهدافه في سبيل دعم الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث .