بالفيديو.. شاب ينظم حركة المرور بأحد شوارع الرياض بعد تعطل الإشارة

حمود العنزي(صدى):

رصد مقطع فيديو شاب ينظم حركة المرور بأحد شوارع الرياض بعد تعطل الإشارة، حيث لاقى تصرفه إشادة من الجميع.

وبدا في مقطع الفيديو الشاب يترجل من سيارته ليتولى تنظيم حركة المركبات في أحد التقاطعات بمدينة الرياض، جراء تعطل الإشارة وعدم وجود رجال مرور في الموقع لأكثر من ساعة.

وقال موثق الفيديو إنه طالب بجامعة الملك سعود، مبينا أن جميع أصحاب المركبات العابرين استجابوا وامتثلوا لتوجيهاته، ما جعل حركة السير تمضي بانسيابية تامة دون حدوث تزاحم للمركبات.